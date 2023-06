Fare squadra è faticoso ma premia

Paolo Pacini

Gli esempi positivi non mancano. Prendiamo il Lucca Summer Festival che dal 1998 è cresciuto a dismisura, diventando una delle realtà musicali europee più rilevanti. Merito in primis della caparbietà di Mimmo D’Alessandro, ma anche di chi ha creduto e continua a credere nella manifestazione, dagli enti pubblici alle associazioni di categoria. Certo, si può dare di più, come recita la canzone, ma in definitiva un evento del genere è ormai talmente intrecciato con la città che non risente neppure dei cambi di magguioranza politica o delle differenti visioni tra un Palazzo l’altro.