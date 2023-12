Fabbrica del Natale a “pieni giri“. Musica, teatro e laboratori creativi

Grande fermento alla Fabbrica del Natale (Villa Bottini) nel fine settimana più prossimo alle feste. In particolare oggi oltre all’incontro con Babbo Natale ed Elsa del Regno di Frozen, per tutto il pomeriggio ci saranno una serie di laboratori creativi rivolti ai più piccoli e un laboratorio di cucina per gli adulti dal titolo “Cucina il tuo Natale”. Alle 18, nel salone centrale della villa, si terrà uno spettacolo teatrale per bambini a cura di Dryas Teatro Natura.

Domani si replica con i laboratori dedicati ai più piccoli e in questa giornata ci sarà anche il Baby Parking a cura di La Cattiva Compagnia Aps. Alle 16, nel salone centrale “Emozioni e Note”, concerto di Natale a cura dell’associazione Don Franco Baroni Odv e alle 18, nel sotterraneo della villa, Aperitivo in Jazz, a cura dell’associazione Circolo Lucca Jazz e SunFlower. Infine la vigilia di Natale, il 24 dicembre al mattino, dalle 10 alle 12, Babbo Natale ed Elsa del Regno di Frozen salutano i bambini prima di partire per la consegna dei regali in giro per il mondo. La programmazione della Fabbrica del Natale, inserita nel cartellone Lucca Magico Natale, è realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Lucca Crea e le seguenti associazioni di volontariato locale: Acchiappasogni, Circolo Jazz Lucca, La Cattiva Compagnia, Artespressa, Il Sogno di Costantino, Astrea, Sweet Party, Dryas Natura, I Bei legami, Dennis Manzi, i Chicchi d’uva aps, Comitato paesano di Aquilea aps, Circolo Musicale A.Catalani di Lucca, Laboratorio Brunier, Associazione Sincresis, Orchestra Osmann Gold. Un ringraziamento a: Ass.Valpac, i volontari della Protezione Civile di Lucca, Ass. Don Franco Baroni odv, Biblioteca Comunale Agorà Lucca, Archivio Fotografico Lucchese “A.Fazzi”.

L’entrata alla Fabbrica del Natale è libera e gratuita. Per usufruire del servizio di Baby Parking, gettonatissimo, è necessaria la prenotazione, on-line sul sito Eventbrite attraverso il seguente link: giocoteatro.eventbrite.com. Il programma completo della Fabbrica del Natale è reperibile su www.comune.lucca.it e www.turismo.lucca.it.