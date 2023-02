Ex Rud, partiti i lavori di riqualificazione per la succursale dell’Audi Center Terigi

Partito il cantiere che trasformerà il capannone oggi in stato di abbandono dell’ex Rud arredamenti in una moderna succursale della Audi Center Terigi, storica concessionaria lucchese con sede a San Concordio. In questi giorni le ruspe sono già in azione sbancando la collinetta di terra, che era stata realizzata nell’area antistante il capannone dell’ex negozio di mobili, chiuso ormai da qualche anno. La struttura dipinta di un verde acceso occupa quasi 20mila metri quadrati su tre piani; a questa si aggiunge un grande piazzale, entrambi affacciati sulla via di Sottomonte. Poche settimane fa l’annuncio della famiglia Terigi che ha acquisito l’immobile e ha disposto il recupero, seguendo il progetto dell’architetto di fama internazionale Simone Micheli, che ha operato in tutto il mondo nella realizzazione di strutture eco-sostenibili, con l’ingegnere Paolo Scatena. La sede della concessionaria resterà in via delle Fornacette, mentre vicino Guamo, si realizzerà una sorta di approdo, utile alla logistica anche per scaricare le auto dai grandi camion bisarca. Il progetto non prevede aumento di volumetrie e andrà anche a ripulire da una grande quantità di eternit la struttura esistente.

B.D.C.