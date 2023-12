Ex Manifattura Nord. Nel 2024 via ai lavori

Sarà la volta buona? In tanti se lo chiedono dopo che i lavori Piuss alla parte nord della ex Manifattura sono stati annunciati decine di volte e le due aziende che in tempi diversi hanno provato a concludere i lavori sono una dopo l’altra fallite. Dopo le giunte Favilla, Tambellini 1 e 2, ieri mattina è stata la volta dell’amministrazione Pardini a annunciare i nuovi documenti di fattibilità e di indirizzo per il completamento dei lavori.

Gli atti sono stati presentati ieri a Palazzo Orsetti dal sindaco Mario Pardini e dal’assessore ai Lavori pubblici Nicola Buchignani e i tecnici comunali.

L’area della ex Manifattura interessata riguarda l’edificio intorno al cosiddetto chiostro di San Domenico, con esclusione della palazzina sede della Soprintendenza, per una superficie totale di 3760 metri quadrati e l’ala ovest, lungo via Vittorio Emanuele II e piazzale Verdi di 1140 metri quadrati. L’intervento è previsto in due lotti. Per i primi si prevedono 36 mesi di lavori (più quattro per gli affidamenti); per i secondi 27 mesi (oltre ai mesi per l’affidamento) Le destinazioni definite sono: per il lotto est, al piano terra piazza coperta, Expo fumetto, i cui lavori partiranno a breve, area bar e caffetteria, Expo servizi e spazi di connessione che si aggiungono all’edificio dell’Expo all’interno del cortile ovest; al primo piano alta formazione per il turismo (Campus si aggiudicò l’affitto una vita fa) e al secondo piano la foresteria. Nel lotto ovest saranno accolti gran parte degli uffici comunali: al piano terreno quelli dei lavori pubblici, traffico e patrimonio; al primo piano uffici Suap, Sue, mobilità, urbanistica; al secondo gli uffici dell’ambiente, turismo, cultura, tributi, sportello eventi. Ogni piano sarà dotato di uffici destinati ai rispettivi assessori e dirigenti, oltre a servizi e spazi di connessione e sala riunioni.

"Con questa documentazione preliminare alla progettazione esecutiva – hanno spiegato Pardini e Buchignani – andiamo a tirare le fila anche sulla Manifattura Tabacchi, che nella nostra intenzione dovrà ospitare non solo l’alta formazione e l’Expo del Fumetto, ma anche la gran parte degli uffici comunali diventando così un nuovo polo di attrazione della parte ovest. Andremo a implementare i vari livelli della progettazione con l’obbiettivo di avviare i primi interventi nel 2024, come da programma triennale dei lavori pubblici, dove abbiamo previsto uno stanziamento complessivo di oltre 15 milioni di euro il prossimo anno, derivanti anche dai finanziamenti ex Piuss della Regione Toscana".

I 15 milioni non basteranno (12,8 sono quelli per il primo lotto, 5,7 per il secondo) e si torna a parlare di cessione mirata di alcune proprietà comunali.

Fabrizio Vincenti