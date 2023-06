Estate fa rima (anche) con sagre: il calendario

Ufficiale il calendario sagre a Capannori per l’estate 2023. Sagra del Tordello Casalingo: 17, 18, 24, 25 giugno, Segromigno in Monte, area parrocchiale, via delle Selvette (Parrocchia di Segromigno in Monte); Sagra del Tagliarino: 23, 24, 25, 30 giugno, 1, 2, 7, 8, 9 luglio, Paganico, area Sagra di Paganico (associazione Sagra del Tagliarino di Paganico); Sagra dell’Oliva Dolce: 30 giugno, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 luglio, Matraia, area sagra, via di Matraia (Gruppo Sagra dell’Oliva Dolce); Sagra della Zuppa alla Frantoiana: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 luglio, Segromigno in Piano, campo sportivo, via dei Bocchi (Usd Folgore Segromigno in Piano); Sagra del Fungo Porcino con Polenta: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 luglio Massa Macinaia, piazzale Monica Del Grande, via dei Sodini (Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito); Sagra Paesana di San Jacopo: 8, 9, 15 ,16 , 22, 23, 29, 30 luglio, Lammari Circolo San Jacopo, via Lombarda (Circolo parrocchiale San Jacopo); Sagra de ‘La Corte’: 29, 30 luglio, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 agosto, Marlia, piazza del Mercato (Associazione La Corte); Festa Arca di Noè 5, 6, 12, 13, 15, 19, 20, 26, 27 agosto, Segromigno in Monte, area via delle Selvette (Parrocchia di Camigliano).

"Queste iniziative rappresentano un’importante e riconosciuta tradizione per il nostro territorio - afferma l’assessore all’Associazionismo, Serena Frediani - perché valorizzano i piatti tipici della nostra terra contribuendo a farli conoscere anche ad un pubblico più vasto. Queste feste paesane, inoltre, costituiscono un’opportunità significativa per le associazioni di volontariato per recuperare risorse da destinare alle proprie attività di solidarietà".

Ma. Ste.