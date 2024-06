Ed Sheeran a Lucca, bis da incorniciare: in 40mila a ballare all’ex Balilla

Lucca, 10 giugno 2024 – Missione compiuta. Anche il secondo concerto di Ed Sheeran è andato in scena, ieri sera, davanti ad altri 40mila fan, che uniti a quelli presenti sabato sera, fanno la bellezza di 80mila: un altro dei record di questa edizione del Lucca Summer Festival. Il secondo show dell’artista britannico ha più o meno ricalcato il primo, con tutti i più grandi successi e diversi cambi di ritmo e di atmosfere che hanno coinvolto, tra giochi di luce, effetti speciali e fuochi d’artificio, una platea adorante, fatta in gran parte di giovani e con decisa prevalenza femminile. Non sono mancati anche i vip con Zucchero che si è gustato lo show. Un pubblico che risposto cantando, ballando e accendendo le luci degli smartphone, sollecitato o no da Sheeran, rimasto particolarmente colpito dal calore e dall’affetto trovato qui. Due ore e venti di spettacolo, senza risparmio di energie, per due sere consecutive, ne sono la prova migliore.

Prima del concerto di sabato, intanto, Mimmo D’Alessandro e Adolfo Galli, titolari della Di&Gi, alla presenza del sindaco Mario Pardini, hanno donato a Ed Sheeran la tradizionale bottiglia di Sassicaia, personalizzata con il suo nome: un omaggio come sempre molto, molto gradito dall’ospite, che ha ringraziato e speso parole di ammirazione per la bellezza della location "unica al mondo" e di tutta la città in generale.

Archiviato l’ennesimo grande evento, il Summer dà appuntamento per domenica 30 giugno, quando in piazza Napoleone si esibiranno gli Swedish House Mafia. Ma il palco delle Mura dovrà ancora ospitare un altro evento, venerdì 28 giugno, quando il maestro Riccardo Muti dirigerà l’Orchestra Luigi Cherubini, che accompagnerà grandi cantanti lirici nel concerto “Puccini secondo Muti“, organizzato dal Comune di Lucca, in collaborazione con il Teatro del Giglio e il Comitato per le Celebrazioni Pucciniane.