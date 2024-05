“Eccomi qui“, il nuovo album del cantautore Marco Da Torre

Dopo “Morir d’amore” e “Non solo gatti”, dallo scoccare della mezzanotte dello scorso 17 maggio, è finalmente disponibile “Eccomi qui”, il terzo album del cantautore lucchese Marco Da Torre (nella foto a fianco), disponibile in formato CD e in digitale su tutte le piattaforme streaming.

Dice Marco Da Torre: "Questo è un disco da scoprire e da assaporare, concepito senza ansie e tempistiche da seguire, l’album della consapevolezza che parla e racconta di musica e di storie d’amore".

Il disco è stato arrangiato con maestria da Ugo Bongianni negli studi UDB Carousel Records di Pietrasanta.

Il CD è composto da 8 tracce ed è impreziosito dalla voce della raffinata cantante jazz Sara Maghelli, con cui Da Torre duetta nel brano “Eccoci qui”.

Ci racconta il cantautore di aver poi affidato a Sara Maghelli un brano a cui tiene moltissimo, dove lui ha partecipato con i cori.

“Vorrei che fossi qui” è la canzone dell’album scelta per il videoclip di prossima uscita realizzato da Marco Francesconi, che ha curato anche la grafica del CD con i disegni del collaboratore di sempre Matteo Pollastrini.

Ci racconta ancora Marco Da Torre che in fondo le sue canzoni ci riconducono alla strada maestra dei suoi pensieri. Tanto per citare alcune sue frasi: “...mentre si libera, giù sulla strada la mia fantasia” da “Soliloquio” per finire con il brano del videoclip “Vorrei che fossi qui” dove racconta "Questa è la strada, la mia casa... voglio qualcuno come me per questa vita...".

