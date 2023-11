Ecco Don Rosa “disorientato“ che gira in centro

E’ già arrivato in città per Comics & Games il grande fumettista disneyano Keno Don Rosa. Eccolo nel simpatico video da lui postato sulla sua pagina Facebook, mentre cerca di “orientarsi“ per le strade alla vigilia della manifestazione. Qualche ora prima l’autore statunitense aveva postato una foto, in auto, appena sbarcato all’aeroporto di Firenze, con il commento "Arrivati in Italia! A presto !".

Don Rosa sarà il protagonista di un incontro sul tema “Una vita tra i paperi” che si terrà il 4 novembre alle 18 nella sala Tobino di Palazzo Ducale. Un incontro condotto da due esperti come Alberto Becattini e Pier Luigi Gaspa. Erede artistico di Carl Barks, Don Rosa torna proprio nella città e nel festival dove diventò famosissimo in Italia per la serie sulla vita di Paperon de’ Paperoni in cui svelò la genealogia dei paperi permettendo di scoprire chi erano i genitori di Paperino (Ortensia de’ Paperoni – sorella di Paperon de’ Paperoni – e Quackmore Duck – figlio di Nonna Papera), cosa c’entra il fondatore di Paperopoli con Nonna Papera (sono nonno e nipote) e via dicendo.

Numerose le presenze dell’artista a Comics & Games nel corso degli anni, segno dell’affetto e della riconoscenza di Rosa nei confronti della città e della manifestazione che lo hanno lanciato all’attenzione planetaria tra i grandi disneyani.