Ecco “Castiglione nel cuore“. Giuntini torna in campo. Candidatura al fotofinish

Dopo il recente annuncio del capo gruppo di "Castiglione Viva", Alessandro Lupetti, negli ultimi cinque anni all’opposizione consiliare di Castiglione di Garfagnana, dove dava una sorta di arrivederci alla politica attiva, con la dichiarata volontà di non scendere nuovamente in campo per le elezioni del prossimo 8 e 9 giugno, nel borgo incastellato tra i più belli d’Italia e nelle sue frazioni era sceso il silenzio. Sembrava, infatti, che l’unica lista in lizza fosse "Progetto Cambiamento", quella dell’attuale sindaco Daniele Gaspari pronto a correre per il suo terzo mandato. A poche ore dal termine della ufficializzazione delle liste, però, si materializza a sorpresa lo sfidante con il suo gruppo "Castiglione nel cuore". Il nome del candidato a primo cittadino del comune di Castiglione di Garfagnana è, a sua volta, inaspettato, in arrivo dalla passata storia amministrativa del paese; Francesco Giuntini, già sindaco dal 2004 al 2014.

"Castiglione è senza ombra di dubbio un comune tra i più belli della Garfagnana, tuttavia il suo straordinario castello, i sui borghi e i suoi paesaggi sono ben poca cosa rispetto alla vitalità e alla coesione che caratterizzano da sempre i suoi abitanti - dicono dal gruppo di cittadini alla base del progetto amministrativo che candida Francesco Giuntini sindaco nella sfida con Daniele Gaspari -. Un borgo vivo grazie alle molte associazioni che nel tempo hanno saputo realizzare eventi e opere di straordinaria portata. In vista delle prossime elezioni dalla stessa comunità di Castiglione è arrivata forte la chiamata affinché il Comune torni ad essere un punto di riferimento fondamentale per riallacciare, con la gente e con le associazioni, quel legame necessario a tenere viva la passione e la voglia di fare grande Castiglione di Garfagnana ". "Per questo c’è stata una vera e propria chiamata affinché Francesco Giuntini,, scendesse in campo alla guida di una lista civica rappresentativa del territorio e delle sue componenti sociali - aggiungono ancora da "Castiglione nel cuore". Francesco Giuntini è stato un amministratore capace di unire i cittadini, sempre pronto all’ascolto e al dialogo, presente, autorevole, disponibile. Le sue doti umane sono riconosciute da tutti. É sicuramente un amministratore di esperienza, capace di rimettere al centro la persona rendendola partecipe delle scelte del Comune. Con grande senso di responsabilità e umiltà, ha così deciso di mettere nuovamente la propria competenza al servizio della comunità". Questa la lista dei dieci consiglieri a sostegno di Francesco Giuntini: Grazia Bertoncini, Cristina Giannotti, Elena Guazzelli, Antonietta Antonini, Lorenzo Micchi, Davide Piagentini, Azzurra Regali, Silvia Maria Vittoria Romei, Pierluigi Rossi, Luca Tagliasacchi.

Fiorella Corti