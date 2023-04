Due giorni con la fiera Tanti gli appuntamenti

Oggi e domani saranno migliaia le persone a Pieve Fosciana per la Festa della Libertà, prima festa popolare di primavera della Garfagnana, e insieme Fiera zootecnica in grande stile. Oggi la fiera si estende per le vie del paese, con tanti banchetti ed esposizioni. Alle 9, apertura dello stand del mercato contadino. Alle 10 l’inaugurazione ufficiale della fiera con il saluto delle autorità. Alle 17 sul sagrato della chiesa concerto dell’associazione musicale "Rossini". Alle 17.30 allo stand del bestiame, presentazione della mungitura delle mucche. Alle 18 proclamazione dei vincitori. Domani la fiera dei pievarini con il mercato per tutto il giorno. Dalle 9.30, con la presenza dei bambini della Primaria, laboratori didattici. Gli allevatori spiegheranno e faranno vedere il ciclo di produzione del formaggio e gli apicoltori parleranno del ruolo fondamentale delle api e della minaccia rappresentata dalla vespa velutina. Alle 12 premiazione e conclusione dell’evento.

Dino Magistrelli