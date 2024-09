Doppio intervento Sast per biker e cercatore di funghi in difficoltà

Lucca, 8 settembre 2024 – Doppio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano nella giornata di oggi. Uno, eseguito dalle squadre della stazione di Querceta ha riguardato il soccorso a un un biker sui Monti Pisani. L’uomo, classe 1988, che ha riportato un trauma al bacino, è stato soccorso da 6 tecnici del Soccorso Alpino e dal personale del 118. Il terreno impervio dove ha avuto luogo l’incidente, ha reso necessario, , anche per l’aggravarsi delle condizioni meteo, l’impiego della barella portantina che i tecnici hanno portato fino alla strada. L’altro intervento, sempre nel pomeriggio di oggi, ha riguardato il soccorso a un cercatore di funghi rimasto bloccato a causa di problemi alle articolazioni nel comune di Bagni di Lucca. Qui, tra il rifugio Casentini e Fontana a Troghi, si è attivata la stazione di Lucca del Sast che, con due squadre di tecnici e tramite manovre tecniche di calata, ha messo in sicurezza l’infortunato, trasportandolo in direzione del Rifugio Alpino Casentini. Fio. Co.