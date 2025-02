Doppia rotatoria al Montescendi: via al cantiere

Rotatoria di Monte San Quirico, finalmente parte il cantiere: per quello che è uno dei lavori più attesi (da almeno 20 anni) per alleggerire il traffico e mettere in sicurezza una delle zone con il maggior numero di incidenti è giunto il momento dell’atteso inizio dei lavori. Il cantiere destinato a sostituire con una doppia rotatoria a goccia l’incrocio all’inizio di Borgo Giannotti sul cosiddetto ‘saliscendi’ che conduce al ponte di Monte San Quirico partirà lunedì 10 febbraio. I lavori dovrebbero durare meno di un anno e concludersi (incrociando le dita) entro il 2025. Secondo il capitolato di appalto serviranno 265 giorni (tempo permettendo) per completare un’opera indispensabile per alleggerire il carico veicolare e rendere vivibile la situazione dei residenti.

Come si ricorderà, ad aggiudicarsi l’appalto, con un’offerta al ribasso del 9,54% e un importo di circa 608mila euro (637mila la base di partenza), era stata la ditta Ceragioli Costruzioni di Viareggio, che in passato aveva realizzato la rotatoria fuori Porta San Iacopo. I lavori prevedono l’abbattimento dell’attuale argine e la sua ricostruzione sette metri più indietro per consentire l’allargamento della sede stradale: sparirà dunque l’incrocio protagonista di tanti incidenti e di ancora più code. Al suo posto, ecco una doppia rotatoria collegata da una spartitraffico. La prima sorgerà dove ora è l’incrocio, la seconda poco prima del ponte. Le due rotatorie verranno, come si solito avviene in questi casi, poste prima in via provvisoria e poi definitiva nei mesi successivi, con la strada che non verrà mai chiusa durante i lavori.