Dopo il ko contro la Pergolettese adesso c’è l’Olbia. Servono punti per la zona salvezza e per evitare i play-out

Dopo la partecipazione alla Viareggio Cup, la Primavera della Lucchese torna di nuovo in campo e questa volta lo fa per la ventesima giornata di campionato. I ragazzi di Di Stefano hanno ben figurato nella vetrina della competizione viareggina, collezionando ben tre pareggi di cui uno contro i campioni in carica del Sassuolo e perdendo però negli ottavi di finale contro i vice campioni incarica del Torino.

Adesso però la concentrazione deve essere alta e deve essere sul campionato. Anche se già lunedì, nel tour de force a cui sono stati chiamati, i rossoneri hanno perso in casa contro la Pergolettese per 3 a 1: una sfida pur giocata attentamente da Leone e compagni, ma questo non è bastato. Domani ci sarà la nuova e difficile sfida contro l’Olbia, con le due formazioni che sono separate in classifica da nove punti. I sardi sono a centro classifica con 21 punti assieme all’Arzignano Valchiampo, mentre la Lucchese si trova sempre al penultimo posto con 12 punti, a tre lunghezze dalla penultima, la Carrarese.

La zona salvezza è distante appena cinque punti, 17 quelli del Lecco, appena davanti ai rossoneri. Per questo motivo se si vuole provare ad evitare i play-out sarà necessario portare a casa tre punti pesanti, che consentirebbero di accorciare le distanze con il Lecco impegnato sul campo della quarta in classifica, la Triestina.

Alessia Lombardi