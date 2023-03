Dopo 30 anni di nuovo insieme gli ex alunni della media “Nottolini“

Qui a lato una fotografia che ci arriva da alcuni lettori: si tratta di ex compagni di scuola che si sono ritrovati dopo 30 anni per una cena di classe. Ecco cosa ci hanno scritto.

"Correva l’anno scolastico 1992’93 quando la mitica terza D frequentava ormai l’ultimo anno della scuola media inferiore di Lammari “L. Nottolini”, oggi “Ilio Micheloni” che porta il nome del preside di allora. A distanza di 30 anni si ritrovano per una cena di classe e il tempo sembra essersi fermato, o meglio… un tuffo indietro nella loro adolescenza li riporta a quella quotidianità leggera, dove i modi di essere, gli occhi e quei sorrisi non sono stati cambiati dal tempo. Qualcuno ha detto che quei tre anni di medie li ha legati per sempre. Una bellissima emozione".

Siamo convinti davvero che sia stata una bellissima emozione e siamo contenti che abbiano voluto condividerla con noi: dunque congratulazioni per questa rimpatriata ex studenti da parte de La Nazione.