Donna investita a Barga. Arriva l’elisoccorso

Barga (Lucca), 6 giugno 2023 – Grave incidente avvenuto questa mattina, 6 giugno, a Barga in provincia di Lucca. La chiamata ai soccorsi è giunta alle 10.40 per donna di 78 anni investita in strada.

Secondo le prime informazioni la donna avrebbe riportato un trauma cranico. E’ stata soccorsa dal 118 e sul posto è arrivato l’elisoccorso Pegaso che l’ha trasportata all'ospedale di Cisanello, a Pisa, in codice rosso. Intervenuta anche ambulanza infermieristica (INDIA).