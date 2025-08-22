Disagi e danni nella Valle per il vento e i temporali

L’allerta meteo in codice giallo per rischio idrogeologico idraulico e temporali forti, attiva per la giornata di mercoledì, poi trasformata in arancione per alcune ore della tarda serata e successivamente ancora rientrata nello step di minore intensità di fenomeni, ha rispettato i dettami dell’emergenza, causando qualche criticità nella Valle del Serchio, superata dai pronti interventi delle squadre di protezione civile locale. Bagni di Lucca la zona più piovosa: 76 millimetri d’acqua nella giornata di mercoledì. Chiamate per piante cadute sulla carreggiata e allagamenti vari nel comune di Borgo a Mozzano, con la viabilità della frazione di Valdottavo interessata con aree in prossimità del capoluogo, e il sindaco Patrizio Andreuccetti che si ha chiesto ai suoi cittadini di segnalare qualsiasi problema potessero registrare sul terrario, per riuscire a intervenire con maggiore celerità e risolvere gli eventuali disagi con l’intervento degli operai comunali.

Stesso quadro nel comune di Molazzana, dove il sindaco Andrea Talani ha prontamente informato i cittadini circa l’intervento dei giovani della sua Protezione civile arrivati sul posto per liberare la carreggiata: nello specifico della strada provinciale Gallicano - Molazzana, da un paio di piante cadute, a causa della pioggia incessante. Disagi superati, dunque, con il maltempo che ieri ha concesso una tregua.

Fio. Co.