“Diemme cicli“ compie 10 anni

Dieci anni di attività rappresentano senza dubbio un traguardo. All’inizio fu una scommessa. Un’avventura. Per un negozio oggi è già un bel percorso, costituito da resilienza ai vari cicli economici, compresi quelli avversi, senza contare la pandemia. Ma è anche passione, sacrificio, entusiasmo. “Diemme cicli“, sulla via Puccini, ha aperto il 14 dicembre 2013 e sabato 16 alle 16.30, è prevista una bella festa di... compleanno con tutti i clienti. L’attività produttiva di Davide Mormile (nella foto) si occupa di vendita, ma anche riparazione di biciclette di ogni genere, sia per i grandi, ma anche per i bambini. C’è pure il servizio per la pulizia. Poi il settore integratori. "Un ringraziamento - affermano i titolari - ai nostri clienti. Questo traguardo lo vogliamo condividere con voi. Guardiamo con entusiasmo a questa ricorrenza, con la convinzione che dovrà diventare un nuovo punto di partenza".

M.S.