Lucca, 21 dicembre 2021 - Lucca è in lutto per la morte di una trentenne colombiana che aveva iniziato una nuova vita in Toscana. E che era andata in Colombia per far visita alla sua famiglia per Natale. Diana Carolina Guevara, trent'anni, viveva ormai da tempo nel capoluogo lucchese, dove si era sposata. Era adesso in America Latina per Natale.

Aveva deciso di far visita alla sua famiglia, che non vedeva da tempo. La trentenne è morta in un incidente stradale insieme alla sorella, Yeimi Alejandra. Le due donne erano su uno scooter. C'è stato lo scontro con un camion e le due sono morte nonostante i soccorsi. Diana Carolina Guevara era originaria di Zuluaga, una città del sud ovest della Colombia.

L'incidente è avvenuto, riferiscono i media colombiani, sulla strada 45 tra i comuni di Hobo e Campoalegre, non distanti dal luogo di origine delle due giovani. Profonda la commozione in Colombia per la morte della trentenne. Conosciuta perché in passato aveva lavorato come cameriera al locale "Gli Orti di via Elisa". Adesso invece era impiegata come estetista in un centro di San Concordio. In Toscana aveva costruito la sua vita e il viaggio in Colombia per Natale era un momento importante per stare insieme ai suoi cari.

La città ricorda Diana Carolina per il suo sorriso. "La ricorderemo tutti per la sua grande energia, il sorriso e l’impegno con il quale stava realizzando i suoi sogn", si legge su Facebook.