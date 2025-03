Dialoghi verdi, ospite la blogger Chiarugi

Presente per la prima volta da protagonista a VerdeMura la blogger Simonetta Chiarugi (nella foto), conosciuta da tutti con il nome del suo profilo: Aboutgarden che vanta su Instagram 425 mila followers in costante aumento. Nella giornata di sabato 5 aprile si terrà un laboratorio dimostrativo su come realizzare con pochi semplici materiali un decoro per la casa o per il giardino che unisce il sapore della primavera con quello della Pasqua. Domenica 6 aprile Simonetta Chiarugi presenterà insieme a Christian Shejbal di Floriana bulbose, coautore, il volume “Bulbomania”, che insegna la coltivazione dei bulbi e i tanti modi di valorizzarne l’utilizzo in vaso, in giardino, come arredo verde.

Carlo Pagani, il Maestro Giardiniere, presenza cara alle mostre di Lucca, incontra il suo pubblico nella giornata di sabato 5 aprile, nel pomeriggio, in un incontro dedicato all’orto, con il focus su quelli che sono gli errori, spesso inconsapevoli, che si commettono nella coltivazione dell’orto e che pregiudicano sia la riuscita produttiva sia la salute delle nostre piante. Una “Lectio magistralis” dedicata sia ai principianti sia a chi si ritiene un orticultore esperto. Protagonista anche l’arte del foraging, ossia il riconoscimento e raccolta delle erbe spontanee per uso alimentare e non solo. A guidarci ancora una volta un’esperta del settore che applica nella quotidianità questa scelta Emanuela Vanda.