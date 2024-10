Desco 2024, un’edizione all’insegna della sostenibilità

Fervono i preparativi per la 19esima edizione de “Il Desco“, la mostra mercato dedicata alle eccellenze enogastronomiche dei territori della Toscana Nord Ovest, in programma nei primi due fine settimana di dicembre (30 novembre – 1, 7 e 8 dicembre) nella storica cornice dei chiostri del Real Collegio a Lucca. La sostenibilità sarà il filo conduttore dell’edizione 2024: intesa sia come valorizzazione del buon cibo, prodotti a chilometro zero e buone abitudini alimentari, sia come utilizzo di materiali riutilizzabili, noleggiabili o riciclabili. Attenersi ai criteri di sostenibilità e tutela ambientale per ridurre al minimo l’impatto sulla città, in un’ottica di solidità, inclusione e futuro per la comunità lucchese.

Un tema che non poteva mancare nella città di Pianeta Terra Festival sta invitando tutti a “esplorare questa nostra straordinaria casa comune e riflettere sui modi per preservarla e abitarla in modo sostenibile.

La Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest sta investendo sulla sostenibilità non solo per l’organizzazione dell’evento, ma soprattutto per stimolare le imprese del territorio all’adozione di processi e strategie sostenibili, tali da diventare un valore aggiunto per le imprese stesse, anche se di piccole dimensioni.

La sostenibilità è sempre più un elemento strategico in grado di innescare nuove dinamiche competitive e giocare un ruolo determinante nel mercato. I consumatori sono sempre più sensibili alle tematiche ambientali, al punto da richiedere prodotti e packaging che rispettino questi valori e per le imprese diventa un vantaggio competitivo.