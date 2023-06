”Davvero i negozi saranno costretti a chiudere?“

"I commercianti del Mercato del Carmine smentiscono l’amministrazione comunale: non c’è alcuna soluzione sul tavolo, al momento, per le cinque attività economiche attualmente presenti": lo affermano i consigliere di opposizione Daniele Bianucci e Valentina Simi che si chiedono come il Comune possa pensare a uno sgombero coattivo in programma il 3 luglio prossimo, come da ordinanza recapitata ieri.

"Davvero questi esercizi storici saranno costretti a chiudere – scrivono Bianucci e Simi – e le famiglie gettate in mezzo a una strada? Se il sindaco e la giunta pensano che il trasferimento delle licenze, che è stato paventato, possa in qualche maniera salvaguardare i cinque commercianti e le loro famiglie, ci pare allora che questi amministratori siano davvero lontani da una visione reale della situazione e delle difficoltà che queste attività si trovano ad affrontare".

"Da parte nostra, noi confermiamo la nostra posizione: sosteniamo con forza il percorso avviato - sottolineano Bianucci e Simi - Proprio per questo, con la nostra interrogazione, al momento senza risposta, ci siamo rivolti al primo cittadino Pardini e all’amministrazione comunale, affinché essi facciano velocemente chiarezza sugli importanti passaggi che sono ormai prossimi".