"Dal 2015 chiedevamo la targa Ora finalmente ci siamo"

"Finalmente!": è in un avverbio tutta la soddisfazione dei tifosi, a partire da quelli di Lucca United che da anni chiedevano l’apposizione di una targa laddove la Lucchese è nata nel lontano 1905.

E’ dal 2015 che lo chiedevano invano: proprio quell’anno l’allora sindaco Tambellini, con tanto di fascia tricolore al petto, appose posticciamente una targa di cartone con l’impegno poi di sostituirla con una di pietra in occasione dei festeggiamenti per il 110° compleanno.

Parole purtroppo rimaste al vento, nonostante un voto quasi unanime del consiglio comunale. "Dal 2015 - spiega Stefano Galligani (in foto Alcide) presente alla conferenza stampa di ieri mattina in Comune in rappresentanza della cooperativa di tifosi di Lucca United - chiedevamo la targa, lo facemmo in occasione dei 110 anni di storia del club, quando organizzammo i festeggiamenti, ma l’iter è stato davvero molto complicato. Ora, finalmente, ci siamo, e per questo ringraziamo l’amministrazione comunale e in particolare l’assessore Barsanti. Ci auguriamo che questo atto sia di buon auspicio, visto che l’apposizione cade in un momento di svolta societaria dove serviranno programmi ambiziosi". "Dobbiamo ringraziare il vecchio gruppo dirigente per aver saputo dare continuità alla storia della Lucchese dopo l’ennesimo fallimento - ha concluso - e ora auspichiamo qualcosa di importante con la nuova compagine societaria".

F.V.