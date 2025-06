Da settimane senza telefono per un guasto

Dal 10 giugno senza la linea telefonica fissa a causa di un guasto. Qualcuno penserà ad un disagio minimo, nell’epoca degli smartphone. Invece non è così, perché in quella zona il segnale della telefonia mobile è molto scarso e in caso di necessità, ad esempio chiamate di soccorso o di emergenza sanitaria, se non è possibile avvisare 118 o le forze dell’ordine, è un grosso guaio. Sì, perché la linea fissa non funziona da oltre 15 giorni. E’ la vera e propria odissea di una famiglia residente in località Chimenti, nel territorio di Altopascio, che non riesce a venire a capo di questo problema. "Componendo il 187 la Telecom ci informa, sin dal 10 giugno, che entro 48 ore sarà tutto risolto – affermano i componenti del nucleo familiare – e questa filastrocca è ripetuta ad ogni sollecito. L’ultima volta hanno dichiarato che il guasto era più complesso del previsto. Ma siamo nel 2025 o nel 1925? Dove ci troviamo, al confine con le Province di Lucca e Pisa, tra i Comuni di Altopascio e di Castelfranco di Sotto, il segnale dei cellulari è pessimo, con ogni operatore. Un triangolo delle Bermude della comunicazione. Abbiamo in casa una persona di 93 anni. Se si sentisse male e con il cellulare non riuscissimo a contattare i soccorsi? Chi si assumerà tutte le responsabilità ? Non è possibile che accada questo". Prossimi obiettivi? "Siamo disposti a chiamare anche "Striscia la Notizia", prima vogliamo tentare tutte le opzioni. Pur avendo sempre pagato le bollette, è come se ci avessero staccato il telefono fisso. E’ un fatto inconcepibile". Ma.Ste.