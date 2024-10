“Da Giacomo a Giacomo“ è sold out

Conto alla rovescia per “Da Giacomo a Giacomo”, l’evento culturale in programma giovedì 3 ottobre alle 21 al Teatro del Giglio, iniziativa di punta di “50 & Più Associazione“ di Lucca nell’ambito delle celebrazioni per il centenario pucciniano. Nel corso della serata verrà messa in scena un’opera prodotta e organizzata da “50 & Più Associazione“, inserita nel cartellone del Vivi Lucca. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, ha riscosso da subito grandissimo interesse fra i lucchesi, a tal punto che il presidente dell’associazione Antonio Fanucchi si trova costretto suo malgrado ad annunciare lo stop obbligato alle prenotazioni, visto il sold out registrato con ampio anticipo.

“Nonostante la notevole capienza del Teatro del Giglio – afferma Fanucchi – già da alcuni giorni tutti i posti disponibili sono stati riservati da centinaia di lucchesi che in modo entusiasta ci hanno scritto. Per questo ci troviamo costretti già a dire di no a più di 100 persone. Da una parte c’è l’orgoglio per l’interesse riscosso dalla nostra iniziativa, al culmine di un intero triennio che la nostra Associazione ha dedicato alle celebrazioni pucciniane. Dall’altra, il rammarico per non poter esaudire le tantissime richieste pervenute. Visto l’interesse riscosso proveremo a riproporre questo spettacolo, per il quale ringrazio di cuore gli ideatori e i protagonisti”.