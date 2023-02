Da Como a Lucca per salvare le api e il miele bio

Ha lasciato Como con la famiglia, la figlia di 6 anni, scegliendo Lucca come luogo ideale per vivere. E qui, sfruttando un divertente gioco di parole, Tiziano Maglia ha fatto nascere la sua azienda “Ape Maglia“. “L’idea era quella di avvicinarsi al mare – racconta – così nel 1997 facemmo bagagli e venimmo a Lucca. Mi sono trovato bene, in seguito benissimo direi“. A Pieve Santo Stefano ha realizzato l’azienda agricola con miele, e pappa reale, biologici. “All’inizio partii con solo 8 alveari, acquistati da un apicoltore con allevamento biologico, oggi l’azienda conta più di 250 alveari tutti in allevamento con metodo biologico praticando apicoltura nomade“. E i suoi prodotti si trovano anche al Mercato Contadino del Foro Boario. “Oltre ai privati ci sono anche tanti ristoratori che si servono al Mercato Contadino – sottolinea Maglia –, è l’unico autentico da produttore a consumatore, compreso il pescatore che viene da Viareggio“. Per l’imprenditore la mission è anche quella di salvare le api. “Senza noi apicoltori oggi sarebbero tutte sterminate, perchè non trovano il nettare a causa della siccità e rischiano di morire di fame o per un acaro che non dà scampo“.