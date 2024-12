Cultura e tradizione. Stanziati 35mila euro

Circa 35 mila euro a ventisei associazioni che hanno allestito per lo più iniziative natalizie dal primo ottobre al 31 dicembre 2024. Le risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale tramite bando erano destinate ad aiutare lo svolgimento di eventi di interesse pubblico.

"Siamo soddisfatti dell’alto numero di associazioni e di altre realtà che hanno ottenuto i contributi messi a disposizione dalla nostra amministrazione per la realizzazione di eventi culturali legati in particolare al Natale, ma non solo – afferma l’assessora alla cultura Claudia Berti,- azione concreta di sostegno per realizzare iniziative legate alla cultura e tradizione, creando intrattenimento".

Ecco l’elenco. Asd Pieve San Paolo; Us Città di Capannori; Associazione culturale presepe vivente di Ruota; Cineforum Ezechiele Aps; Panathlon Club Lucca; Associazione unione italiana ciechi e ipovedenti Lucca; Filarmonica Gaetano Luporini San Gennaro; Amici del libro; Associazione per Lammari Soffitte in piazza; Gruppo Fratres Matraia; Gli amici del Melograno; Donatori di sangue Pieve San Paolo; Filarmonica Giacomo Puccini Colle di Compito; Associazione Kalliope; Misericordia di Capannori; Centro Commerciale Naturale Città di Capannori; Fratres Badia Coselli Guamo, Vorno; Corale Santa Cecilia; Parrocchia di San Pietro di Vorno; Parrocchia di San Michele Arcangelo di Guamo; ssociazione Lucchese Danza e Spettacolo; Asd Associazione Podistica Marciatori Marliesi; Aeroclub Carlo Del Prete Campionato Italiano Aerostatica; Centro Culturale di Tassignano; Anffas Lucca; Associazione culturale Vaga-isioni Atipiche Giovani Artisti) per Capannori Underground Festival.

Ma.Stef.