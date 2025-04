Al dottor Grazzini i complimenti dell’Asl per la medaglia conferita da Mattarella

Tanti complimenti anche dall’Azienda USL Toscana nord ovest e in particolare dai direttori e dal personale dei Centri trasfusionali aziendali al dottor Giuliano Grazzini, che lunedì scorso al Quirinale ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la medaglia al merito della sanità pubblica, che viene consegnata a personaggi che si sono distinti per il loro impegno e per la qualità della loro pratica professionale.

Al medico lucchese, figura determinante per il sistema trasfusionale italiano (è stato anche direttore del centro sangue nazionale all’Istituto superiore di Sanità a Roma), arrivano congratulazioni speciali da parte dell’attuale direttrice della Medicina trasfusionale di Lucca Rosaria Bonini e dei suoi collaboratori, molti dei quali hanno potuto apprezzare le qualità umane e professionali di Giuliano Grazzini nei suoi anni di primariato all’ospedale di Lucca, prima che diventasse responsabile regionale e poi nazionale. Tra le motivazioni “Figura determinante non solo per il sistema trasfusionale nazionale, ma anche per il sistema sanitario in generale, avendo lasciato il sistema sangue italiano ad una condizione di entropia positiva e canalizzata verso qualità e sicurezza”.