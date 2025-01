Cultura della legalità tra i minori. Protocollo per promuoverla a scuola

Il Comune di Capannori è uno dei primi in Toscana ad aver firmato il protocollo d’intesa sulla cultura della legalità, declinata per l’infanzia. La ratifica dell’adesione nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso alla presenza della consigliera segretario dell’Ufficio di presidenza Federica Fratoni la quale ha commentato: "Un lavoro che va avanti nlle scuole di Capannori, in collaborazione con l’amministrazione comunale e le istituzioni. Un cammino collegiale che pone l’accento sulla cultura della legalità difendendo i diritti fondamentali della persona, pilastri da far conoscere alle nuove generazioni affinché si possa far ai giovani di oggi come prevenire e combattere ogni forma di violenza, fisica e morale, che spesso e volentieri iniziano proprio nelle scuole". Il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, ha aggiunto: "Siamo molto soddisfatti di dare il via nelle nostre scuole a una serie di azioni coordinate per prevenire fenomeni di bullismo e di discriminazione, l’attenzione all’educazione è sempre stata alta, ma sappiamo che la società odierna ci pone nuove sfide educative che abbiamo l’obbligo di conoscere e di intervenire. Questo protocollo è un punto di partenza per un lavoro ancora più ampio e puntuale sulla legalità, valore centrale della democrazia".

La Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Toscana Camilla Bianchi ha sottolineato l’importanza dell’adesione del Comune di Capannori, della Questura di Lucca, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale per la Toscana, degli Istituti Scolastici Comprensivi e dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore. Hanno partecipato alla cerimonia il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro, il questore Edgardo Giobbi, Eva Claudia Cosentino vicequestore della Polizia di Stato e Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (COSC) "Toscana" e il dirigente dell’Anticrimine Virgilio Russo. Per le scuole sono intervenuti, Gioia Giuliani, dirigente del Comprensivo "Camigliano"; Donato Biuso, dirigente del Comprensivo "Carlo Piaggia"; Maria Rosa Capelli, dirigente del Comprensivo "Don Aldo Mei"; Giacomo De Meo, dirigente del Comprensivo "Ilio Micheloni" Lammari-Marlia e Alessandro Giusti, delegato dal dirigente del Liceo Scientifico "Ettore Majorana". Sono intervenuti gli assessori alle politiche educative e all’urbanistica di Capannori Silvia Sarti e Davide Del Carlo, oltre a vari consiglieri regionali. Mentre il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ha inviato un video messaggio.

Massimo Stefanini