Cucito e gioco. Il riuso creativo

Da martedì 10 ottobre, presso la sala Ponte 32 a Ponte a Serraglio, parte il laboratorio di Riuso creativo e cucito organizzato da AUSER Bagni di Lucca. Il corso totalmente gratuito, aperto a ragazzi e adulti rientra nel progetto di educazione al riuso solidale contro lo spreco inutile e dannoso per il nostro pianeta. Dalla pratica quotidiana del Riuso possono nascere anche la fantasia, la creatività, il gioco. Il corso è finalizzato a creare un cosplay per Lucca Comics and Games oppure per un costume di Halloween a scelta del partecipante. L’attività si svolge in sei divertenti lezionilaboratorio dove si impara a progettare e cucire il costume preferito utilizzando abiti e accessori di seconda mano. Per la realizzazione del corso è necessario un minimo di 8 iscritti. Informazioni e iscrizioni: Auser 3775783800, entrerete così nel mondo della fantasia!