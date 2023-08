Un viaggio nelle avventure di Elisa Bonaparte. Arriva, nelle magnifiche sale di Villa Bottini, “Così viaggiava la Principessa Elisa. 1805-1820“, una mostra a ingresso libero che ripercorre la vita e i viaggi della Principessa di Lucca, sorella dell’imperatore Napoleone. L’esposizione, visitabile fino al 31 agosto, trasporta il visitatore in un percorso alla scoperta di un nuovo lato della personalità della Principessa, donna coraggiosa e intraprendente che, con i suoi soli nove anni di governo a Lucca, ha segnato e impresso segni indelebili nella storia e nell’aspetto della città. Dal primo viaggio nel 1805 da Parigi a Lucca passando da Torino, Milano, Genova per poi, negli anni, vedere la Principessa arrivare a Venezia, Montpellier, Bologna e altri luoghi fino all’esilio a Trieste. Viaggi particolari, fatti in carrozza, che ci permettono di scoprire nuovi aspetti della personalità e delle usanze della sorella di Napoleone.

La mostra, organizzata dall’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana“ nell’ambito del calendario “Vivi Lucca“ del Comune, in collaborazione con Le Souvenir Napoléonien, fa seguito all’esposizione “Lucca, storie di carrozze e Carnevali“ che si è tenuta sotto il loggiato di Palazzo Pretorio a febbraio e alla mostra “Le lettere di Elisa: così governava la Principessa di Lucca“, svoltasi in primavera nel Complesso di San Micheletto. La nuova esposizione è stata presentata ieri mattina da Mia Pisano, assessore alla Cultura del Comune di Lucca, e da Roberta Martinelli, ideatrice dell’evento e presidente dell’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana“. Una mostra che, raccontando dei viaggi della Principessa, delinea la personalità di Elisa: una donna forte, coraggiosa e all’avanguardia che aveva la stessa intraprendenza del fratello.

La scelta della location non è casuale in quanto, proprio Villa Bottini, fu acquistata da Elisa stessa nel 1811. L’esposizione sarà visitabile dal 10 al 12, dal 17 al 19, dal 24 al 26 e dal 28 al 31 agosto, sempre dalle 17.30 alle 19.30.

"Con questa esposizione affrontiamo un tema nuovo e andiamo alla scoperta di un nuovo lato della Principessa di Lucca - afferma Martinelli - . Elisa ha sempre amato viaggiare, per ragion di stato o per diletto, e numerosi sono i documenti conservati a Parigi e a Lucca che raccontano i viaggi di una donna coraggiosa e anticonformista, che ha attraversato più volte l’Europa da sola per difendere i propri diritti".

Il percorso espositivo si articola in una serie di pannelli dislocati nella sala principale e nel loggiato di Villa Bottini che ripercorrono la vita della Principessa attraverso i viaggi, presentando curiosità e aneddoti attraverso un ricco corredo di immagini di personaggi, veicoli, paesaggi e palazzi. Maggiori informazioni sul sito web e sulle pagine social dell’associazione.

Giulia Alberigi