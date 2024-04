Così il gelato si fa rosa. E’ l’omaggio di “Piero“ per la tappa lucchese del Giro di Italia

In gran volata anche il nuovo gusto che “I gelati di Piero“ dedica al Giro d’Italia. Bello e buono, è sapiente frutto di chi, come Piero Pacini, la sa lunga in termini di tradizione con un immancabile tocco di nuovo. Il risultato è una “tappa“ a tutto gusto. La novità omaggia la carovana delle due ruote che transiterà da Lucca come tappa conclusiva nella giornata di mercoledì 8 maggio. Il colore del nuovo gusto? Non poteva essere che rosa, in onore alla maglia del vincitore.

“Il gusto dedicato al Giro d’Italia nasce da una base di cioccolato bianco che, aggiunto in mantecazione a un passato di fragola, diventa rosa. Poi la guarnitura finale – spiega Piero Pacini – si ispira direttamente al tricolore italiano passando dalla fragola, al crumble di nocciola e poi a quello di pistacchi. L’obiettivo era appagare gusto e occhio nell’ottica di quella che è la nostra mission da sempre: unire antica esperienza con bontà moderna“. “Forse non tutti a Lucca hanno realizzato l’importanza di ospitare nella nostra città una tappa di questa manifestazione straordinaria, il Giro d’Italia – aggiunge Pacini –, un evento straordinario che mette in connessione diretta 180 Paesi nel mondo. E’ un grandissimo onore a cui francamente mi sono sentito di rendere omaggio“.

La presentazione de il “Gusto del Giro“ è avvenuta ieri mattina al Caffè Santa Zita in piazza San Frediano. “Ringrazio di cuore per l’ospitalità una persona squisita oltre che imprenditore geniale, Michele Tambellini, gestore del Caffè Santa Zita uno dei più eleganti in Italia, autentica espressione di eccellenza“, ha aggiunto Pacini che nell’occasione ha anche accennato ai prossimi progetti. “Ho in cantiere altri gusti straordinari – annuncia –. Il prossimo sarà espressamente dedicato alla Mille Miglia e al suo passaggio in città. Poi uno a luglio che ancora preferisco non svelare e un altro alle celebrazioni pucciniane che riportano la nostra città in primissimo piano sugli scenari internazionali“.

Il nuovo gusto rosa dedicato al Giro d’Italia sarà servito nella gelateria di Pacini in via Roma 25 a partire da domani e per tutto il mese di maggio. Pacini nell’occasione ha presentato ai cronisti anche la maglia rosa che sarà regalata ai primi 500 iscritti della “Pedalata rosa“ che si terrà la sera del 7 maggio e di cui “I gelati di Piero“ è sponsor ufficiale. Il conto alla rovescia per la Pedalata Rosa è iniziato. La sera di martedì 7 maggio, dalle ore 20 in poi, le famiglie lucchesi anche con i bambini, i turisti e gli sportivi lucchesi e non solo potranno partecipare a questo evento.

Si partirà dal Caffè delle Mura alle 20.30, transitando poi dalle piazze e vie storiche del centro per arrivare di nuovo al Caffè della Mura per due giri delle Mura. Le iscrizioni, gratuite, si potranno fare a Chrono Bikes di corso Garibaldi, ProClassicCycle in via Cesare Battisti, la palestra Ego Welness Resort di via per Sant’Alessio e Cicli Poli in piazza Santa Maria.

L.S.