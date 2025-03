“Corte Pini è ormai usata come discarica. Ma i vigili dove sono?“

Ancora episodi di degrado nel centro storico, legati all’abbandono o alla gestione non corretta dei rifiuti. Gli abitanti della zona usano poche parole e tante foto per rappresentare la triste situazione di Corte Pini, in centro storico. “Come si vede ci sono cartoni abbandonati in quantità, la saga del degrado. E tutto ciò – segnalano – avviene in corte Pini, una corte storica usata ormai come discarica. Viene da chiedersi i vigili urbani dove siano, se sono presi soltanto dal prestare attenzione a qualche divieto di sosta“.