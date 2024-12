Concerto di Capodanno 2025 al Teatro del Giglio: aggiunta replica straordinaria

Sono andati esauriti in pochissimi giorni i biglietti per il Concerto che il 1° gennaio alle 17 aprirà il 2025 in musica al Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Per venire incontro alle moltissime richieste da parte del pubblico, che arrivano sia dalla città che dalla Toscana e anche oltre, il Teatro ha deciso quindi di aggiungere, sempre il 1° gennaio, una replica straordinaria alle ore 20.30, mantenendo invariati cast artistico e programma anche per questo secondo appuntamento.

In programma, le più belle melodie dalle opere di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Umberto Giordano, Pietro Mascagni e Gioachino Rossini, interpretate da Francesca Maionchi (nella foto), giovane soprano lirico lucchese che ha ottenuto numerosi premi e debuttato in importanti palcoscenici nazionali e internazionali – tra gli altri, ricordiamo l’Arena di Verona nel 2022 e nel 2023 - dimostrando una padronanza straordinaria nell’interpretazione dei ruoli principali dell’opera lirica; Maionchi ha inoltre preso parte ad una tournée in Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia al fianco di Andrea Bocelli.

Completano il cast vocale Giuseppe Altomare, baritono di chiara fama, formatosi al Mozarteum di Salisburgo, ha all’attivo più di sessanta ruoli protagonistici e una carriera internazionale sotto la guida dei più importanti direttori d’orchestra e registi, e Alexander Jarl Thorsteinssonn, tenore islandese classe 1993, con una carriera in forte ascesa. Il Maestro Filippo Conti, bacchetta applaudita alla guida di orchestre nazionali ed internazionali sia in campo sinfonico che lirico, sarà sul podio dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, organico di riferimento principale delle Stagioni liriche e sinfoniche del Teatro di Tradizione livornese.

Posto unico numerato: intero 22 euro, ridotto 18 euro, loggione 10 euro. I biglietti, già in vendita, sono acquistabili sia alla biglietteria del teatro che online su TicketOne.it.

Per contattare la biglietteria, telefonare al numero 0583.465320 (in orario di apertura al pubblico) o scrivere all’email: [email protected].