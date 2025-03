Con Vittorio Fioramonti due eventi tra musica, teatro e cinema

OpenMoc2 e “Metropolis” con musica dal vivo di Vittorio Fioramonti. Due eventi per vivere l’arte in modo inclusivo e immersivo. Il Moc Fest si prepara a entrare nel vivo della sua programmazione con due eventi speciali che uniscono arte, cultura e partecipazione.

Due appuntamenti diversi ma complementari, che dimostrano come l’arte possa essere un potente strumento di riflessione, connessione e trasformazione. OpenMOC2, ossia un manifesto per il futuro della cultura, sarà giovedì, a partire dalle ore 18:30. Il Moc (Metropolis Officine Culturali, Via Barbantini 47) ospiterà l’evento inaugurale di OpenMoc2.

Una serata aperta a tutti, dove artisti emergenti ed affermati si alterneranno sul palco con monologhi, performance musicali, stand-up comedy, improvvisazione e presentazioni di libri. OpenMoc2 non è solo un evento, ma un vero e proprio manifesto: un invito a ripensare il ruolo dell’arte nella società, a ridefinire i confini dell’inclusività e a reinventare l’esperienza collettiva. Un’occasione per vivere l’arte in modo autentico e partecipativo, in un’atmosfera creativa e aperta a tutti.

“Metropolis”: il silenzio del film muto incontra la musica dal vivo di Vittorio Fioramonti. Lunedì 10 marzo, sempre al Moc, sarà la volta di un’esperienza unica: la proiezione del capolavoro del cinema muto “Metropolis” di Fritz Lang, accompagnata da un concerto live di Vittorio Fioramonti.

Il film, un’opera visionaria che esplora temi come tecnologia, società e umanità, sarà arricchito dalla musica dal vivo di Fioramonti, che riempirà il silenzio delle immagini con una performance originale e coinvolgente.

Un dialogo tra cinema e musica che trasformerà la proiezione in un’esperienza immersiva e indimenticabile.