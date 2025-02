Commedie brillanti nella ricca rassegna di Toscana Anpsi 2025

Nell’ambito della rassegna teatrale Toscana Anspi 2025, organizzata dal Circolo Anspi di Saltocchio in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia e dedicata alle compagnie teatrali amatoriali, sabato alle 21.15 al teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio la compagnia teatrale “Gli amici di Elsa” di Livorno metterà in scena la spassosa commedia “Il giorno della tremarella”. L’ingresso è libero.

Il divertente spettacolo che sarà rappresentato sabato 15 è il terzo appuntamento della rassegna teatrale Toscana Anspi 2025 che proseguirà poi nelle seguenti date: sabato 8 marzo la compagnia Il teatro dell’Aglio di Pisa; con la commedia “La locandiera”; sabato 5 aprile - la compagnia I Tre Arcangeli di Livorno con la commedia brillante “Porcheria”; sabato 17 maggio la compagnia Gli Sparvieri di Siena con lo spettacolo “Un intruso in convento”; sabato 7 giugno la compagnia Poveri ma ganzi di Cecina con la commedia brillante “Così fan tutti o quasi”.

Il cartellone della rassegna teatrale è incentrato su spettacoli brillanti e divertenti e vede partecipare compagnie teatrali amatoriali di varie parti della Toscana. Tutte le rappresentazioni si terranno al teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio.