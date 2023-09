Colucci corre da coordinatore regionale a Lucca - Italia Viva

Francesco Colucci, esponente di spicco dei Riformisti Lucchesi, si candida alla guida regionale di Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi.

Colucci annuncia la decisione in vista del congresso regionale del partito.

"Ho il piacere – dice Colucci – di annunciare la mia candidatura a Presidente Regionale di Italia Viva. Una candidatura dal basso, fuori dagli schemi, per riaffermare il carattere pluralistico di un Partito, che sia scalabile e partecipativo, per ogni iscritto".

"Per l’ufficialità – chiude Colucci – occorre la presentazione di molte firme che spero di poter raggiungere sia pure con una procedura abbastanza complicata. Non so ancora con chi mi troverò a competere, il Coordinatore uscente è Nicola Danti, Parlamentare Europeo".