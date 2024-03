Claudia Berti “Urgente riaprire l’ufficio postale“

”C’è la necessitàurgente di riaprire l’ufficio postale di Colle di Compito“. Lo chiede Claudia Berti, consigliera comuale della lista civica + Capannori. ”Nelle scorse settimane – spiega – l’attenzione dei residenti della provincia di Lucca èstata catturata dalle notizie riguardanti gli investimenti significativi di Poste Italiane nella sicurezza degli uffici postali, con particolare riguardo alle casseforti e ai sistemi di videosorveglianza. Una mossa sicuramente ben accolta per prevenire furti e rapine. Tale lodevole iniziativa viene resa nota proprio nei giorni successivi all’assalto all’ufficio postale di Colle di Compito e la sua successiva chiusura, grave problema che sta affliggendo tutt’oggi la comunità del Compitese”.

“Ho letto con interesse degli investimenti di Poste Italiane nella sicurezza degli uffici postali; questo ci ricorda la necessitàurgente di riaprire l’ufficio postale di Colle di Compito”, dice Berti esprimendo rammarico per la chiusura dell’ufficio postale a seguito del tentativo di rapina avvenuto lo scorso 21 febbraio. Colpo interrotto dall’intervento tempestivo dei carabinieri della vicina stazione di Pieve di Compito, che hanno sventato un furto alla posta. “E’ urgente – conclude – che Poste provveda alla riapertura immediata dell’ufficio postale in questione. La sua chiusura sta creando forti problemi ai cittadini del Compitese, in particolare ai più anziani“.