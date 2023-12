“Città bellissima tordelli straordinari“

Anche Philip Lee, presente ieri in Sala degli Specchi a Palazzo Orsetti, si è innamorato un p’ di Lucca. Il celebre produttore ha confessato di apprezzarne in particolar modo la tavola. “La pasta è irresistibile. I tordelli, il vostro piatto tipico, ma tutta la pasta in generale. Sto cercando di darmi una calmata a tavola, ma da quando sono qui a Lucca non è facile“. Lee è un nome che si associa a decine di film acclamati dalla critica e campioni d’incassi, tra cui lo spettacolare The Revenant con Leonardo Di Caprio, mattatore assoluto agli Oscar 2016.

Dopo i suoi studi negli Stati Uniti, Philip ha ottenuto crediti come Produttore Associato e Line Producer in lungometraggi di successo come The Emperor and the Assassin di Chen Kaige, Crouching Tiger e Hidden Dragon di Ang Lee. Nel 2008 è Line Producer per le riprese ad Hong Kong di The Dark Knight di Chris Nolan. Nel 2016 è Produttore Esecutivo di Assassin Creed di Justin Kurzel, basato su uno dei giochi più popolari della storia. Nel 2017 è Produttore Esecutivo del pluripremiato film tedesco The Captain di Robert Schwentke. Più recentemente, ha prodotto In The Land of Saints and Sinners di Rob Lorenz. Il film è stato selezionato per il concorso Orizzonti Extra della Mostra del Cinema di Venezia del 2023.

Ieri Phiplip Lee non ha voluto-potuto rivelare i nomi degli attori italiani che saranno nel cast del film girato a Lucca: “Dobbiamo ancora perfezionare i contratti – ha detto – ma presto li comunicheremo“. Non è escluso che a ritagliarsi un ruolo importante sarà la straordinaria Laura Morante, vincitrice di un David di Donatello. A piccoli passi il sipario si alza.