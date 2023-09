Cerimonia della Polizia in San Michele. Nove medaglie per chi ha servito i cittadini

La Polizia di Stato ha festeggiato la ricorrenza di San Michele Arcangelo nell’omonima chiesa cittadina di San Michele. Alle celebrazioni, officiate da Don Lucio Malanca, hanno partecipato le massime autorità civili e militari della Provincia. Una bella e partecipata cerimonia che si è svolta nel cuore del centro storico e nella bellissima chiesa di San Michele. Il Questore, al termine della liturgia, ha consegnato ai poliziotti da poco in quiescenza le medaglie di commiato riconosciute dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - ai poliziotti recentemente posti in congedo per raggiunti limiti di età. In totale sono state nove le Medaglie consegnate a uomini e donne che hanno trascorso la loro vita al servizio dei cittadini, dopo aver ricoperto diversi incarichi negli Uffici della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato, a cui il Questore ha rivolto un sentito ringraziamento. Anche alla cittadinanza, che si è dimostrata particolarmente accogliente, il Questore e tutta la Polizia di Stato hanno rivolto un caloroso saluto.