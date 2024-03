Trasformazione del borgo: da “casa a un euro” a dimora dei sogni

Fornovolasco (Lucca), 21 marzo 2024 – “Se stai cercando una casa vacanza italiana da sogno, adorerai la nostra nuova proprietà nascosta tra le colline della Toscana. Si trova nel borgo storico di Fornovolasco, nel comune della Garfagnana di Fabbriche di Vergemoli, affacciato sulle acque cristalline del torrente Turrite di Petrosciana. Magnifiche le viste dai suoi balconi e finestre sulle rapide e sulle montagne circostanti, appartenenti alla catena montuosa delle Alpi Apuane". Questa, una sintesi dell’accattivante annuncio pubblico con il quale una prestigiosa agenzia immobiliare della Valle propone a clienti internazionali una speciale dimora a Fornovolasco, con 155 metri quadri completamente ristrutturati, 6 stanze, 2 camere, altrettanti bagni, balcone e giardino a disposizione, per la cifra di 220mila euro.

La particolarità di questa abitazione è che si era già trovata al centro degli onori della cronaca, visto che era stata scelta mesi fa come "protagonista" di una serie televisiva della BBC, l’Amanda e Alan’s Italian Job, programma dedicato alla ristrutturazione di vecchie case abbandonate nel centro storico di antichi borghi italiani. Il comune di Fabbriche di Vergemoli e l’abitazione nella piccola frazione di Fornovolasco, area già conosciuta a una platea internazionale anche per la presenza della splendida "Grotta del Vento" che attrae ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo, entra nell’occhio degli organizzatori della trasmissione per il progetto locale "Case a 1 euro", promosso dallo stesso comune per rilanciare il territorio e combattere lo spopolamento. Dopo i primi contatti e la visita in loco della produzione Voltage TV, per BBC One e BBC iPlayer, l’ipotesi iniziale si trasforma presto in un reality a episodi che racconta passo a passo al pubblico, grazie ai protagonisti Amanda Holder e Alan Carr, le varie fasi della ristrutturazione.

Un lavoro durato alcuni mesi, nei quali la troupe ha trovato accoglienza nel paese della Garfagnana e ha documentato l’avanzamento delle opere, effettuate con l’ausilio di una squadra di artigiani e professionisti locali, fino alla loro conclusione e alla rinascita dell’abitazione prima destinata all’abbandono. Alla presentazione del progetto di restauro era stato comunicata anche la volontà della produzione di mettere in vendita la proprietà alla conclusione dei lavori e devolvere i profitti in beneficenza. L’abitazione in vendita dall’agenzia immobiliare "Dimore Toscane", con affreschi, travi in castagno a vista, pareti in pietra e piastrelle d’epoca, dunque, è la "Casa a 1euro" acquistata a Fornovolasco e trasformata nella dimora dei sogni.