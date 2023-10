Carrara, primo gioco in scatola da mangiare

Damiano Carrara farà letteralmente i fuochi d’artificio per Lucca Comics & Games: lo chef lucchese e il suo atelier hanno creato alcuni prodotti pensati e realizzati appositamente per i partecipanti a LC&G, tra cui, in edizione limitata, i Dadi da gioco dolci, versione pralina ripiena di vari gusti. Tutto senza glutine e in parte senza lattosio, i dolci saranno presenti in esclusiva nei due stand: il primo nel Cortile degli Svizzeri e il secondo nel padiglione Carducci, nel cuore dell’area Games. La novità assoluta sarà il “CrunchEon Crawler“ (senza glutine), il primo gioco in scatola edibile: in pratica, un gioco da tavola con una plancia di gioco in frolla croccante alla mandorla e tanti segnalini golosi da battere con il proprio eroe e mangiare, con la possibilità di ricariche Booster.

Ma l’impresa più ardua l’ha realizzata Carrara in persona, che dopo la statua dedicata a Lady Hope nel 2022, quest’anno si è cimentato in un’opera senza precedenti, riproducendo il Grog (la mascotte ufficiale di Lucca Games) in formato gigante e in puro cioccolato: attraverso l’utilizzo di una tecnica complessa ed ancor più affinata, modellando il cioccolato con il solo lavoro manuale e l’utilizzo di piccoli attrezzi in legno e metallo simili a quelli di uno scultore, e terminando con la decorazione e pittura del soggetto realizzata totalmente a pennello.

In totale, 450 ore di lavoro, 300 kg di cioccolato, 220 cm di altezza, si tratta di una scultura modellata interamente a mano, fatta di cioccolato al latte e cioccolato fondente. L’Atelier sarà presente anche nello spazio Foodmetti (piazza San Romano) con i dolci dedicati ai fumetti “Paprika“ di Mirka Andolfo e “Rat-Man“ di Leo Ortolani.