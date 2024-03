Camion in fiamme all’alba. Bruciato un semi-rimorchio

Paura ieri mattina a Marginone, frazione di Altopascio, per un incendio che ha completamente distrutto un camion che era parcheggiato a lato di uno spazio pubblico nei pressi del centro del paesino al confine tra Lucchesia e Valdinievole. Per cause in corso di accertamento si è sprigionato il rogo che ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco di Lucca, giunti sul posto ieri mattina verso le cinque con una autopompa serbatoio e una autobotte. Il mezzo trasportava materiale ferroso, in particolare motori per veicoli in disuso. Il semirimorchio era già completamente avvolto dalle fiamme ma nonostante questo la squadra dei vigili del fuoco è riuscita a separare la motrice, che quindi è rimasta intatta e non ha subito danni. L’intervento è durato diverse ore vista la complessità dell’evento. Per svuotare il materiale incendiato e magari operare una cernita di ciò che è rimasto, è stato anche richiesto l’arrivo di un "ragno meccanico", come viene definito in gergo la piattaforma utile per lavori aerei, formata da un corpo principale che viene posizionato nel punto dove sarà necessario eseguire il lavoro, da un braccio mobile telescopico o articolato e da un cestello con comandi a bordo. I danni appaiono ingenti. Ovviamente, appena terminata la bonifica si procederà con l’analisi di quanto accaduto per comprendere le ragioni per cui si è sprigionato l’incendio, se un problema elettroco o di qualsiasi altra natura. Per fortuna non ci sono stati feriti. E’ il quarto episodio di veicoli in fiamme dall’avvio del 2024: negli altri tre episodi erano state alcune auto ad essere incenerite dalle fiamme.

Ma.Ste.