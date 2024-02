Caldaia difettosa, paura a Porcari. Famiglia lievemente intossicata

Paura ieri mattina a Porcari per una famiglia residente in via Guglielmo Marconi. Una squadra di vigili del fuoco della sede centrale, infatti, è intervenuta attorno alle 10.30 al civico 6 della strada della Piana per una presunta presenza di monossido di carbonio. L’allarme è stato lanciato da una famiglia che ha accusato giramenti di testa e mancamenti.

La squadra dei vigili del fuoco, una volta raggiunta la zona, ha subito iniziato a svolgere tutte le verifiche del caso. Dopo aver effettuato le rilevazioni necessarie, sfruttando la strumentazione a disposizione, non è stata constatata la presenza di monossido di carbonio. Nonostante questa decisione, è stata ispezionata la caldaia dell’abitazione, e la squadra intervenuta ha ritenuto opportuno interdirne l’utilizzo poiché difettosa.

Il nucleo familiare di 4 persone, dopo l’intervento dei vigili del fuoco, ha fatto ricorso ad una serie di accertamenti in seguito ad una lieve intossicazione da monossido di carbonio, grazie anche all’arrivo del personale del 118 presente sul posto. La famiglia è stata accompagnata in ospedale per altri controlli.