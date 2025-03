“Bu!“, la paura che diverte. Domani al San Girolamo

Ultimo appuntamento del mese di marzo quello di domani, domenica 30 con “A teatro in famiglia”, la rassegna di spettacoli che il Teatro del Giglio dedica ai suoi spettatori più piccoli e alle loro famiglie: “Bù! Una divertente storia di paura“, in scena al San Girolamo alle ore 17, è pensato per i bambini a partire dai 4 anni dai professionisti della compagnia Momom, che porta avanti da anni una specifica ricerca di linguaggio teatrale adatto all’interesse e alla sensibilità dei bambini esibendosi sul territorio nazionale. I protagonisti di “Bù!“ sono un attore e… una porta.

La porta è un confine: da una parte c’è il Bosco Verde, dall’altra il Bosco Nero. Nel Bosco Nero vivono il Ladro, il Lupo, la Strega e il padrone di tutti: il terribile Uomo Nero. Nel Bosco Verde ci sono una mamma rotonda come le torte, un papà forte, sette fratelli grandi come armadi e anche un bambino, il piccolo Bartolomeo. Sarà proprio lui, accompagnato dall’inseparabile copertina, a dover affrontare le creature del Bosco Nero... fino a sconfiggerle una per volta. Con un andamento narrativo di andate e ritorni, divertente e rassicurante come una filastrocca, vengono messe in scena le paure tipiche dei bambini. Vengono nominate, per far comprendere ai piccoli spettatori che esse sono patrimonio di tutti e che, con un po’ di coraggio, si possono sconfiggere e dimenticare. In questo spettacolo, gli autori uniscono all’esperienza teatrale la comune formazione in ambito educativo, riuscendo nell’intento di affrontare un tema delicato per i bambini utilizzando la modalità narrativa giocosa e lineare che è la cifra stilistica del loro fare teatro.

“Bù!“ è uno spettacolo di Claudio Milani e Francesca Marchegiano, interpretato dallo steso Claudio Milani. Le scenografie sono di Elisabetta Viganò, Paolo Luppino, Armando e Piera Milani; le musiche di Debora chiantella e Andrea Bernasconi. La produzione è di Momom. Posto unico 5 euro. Info e acquisti alla Biglietteria del Teatro e online su TicketOne.it.