Bpm spinge sui pagamenti elettronici Fino a 10 euro commissioni rimborsate

Nell’ambito del programma di interventi a sostegno delle imprese, Banco BPM lancia una nuova iniziativa sui pagamenti elettronici che ha come obiettivo quello di contenere le commissioni a carico delle aziende e, al contempo, incentivare la digitalizzazione dei pagamenti e l’ulteriore diffusione degli strumenti elettronici anche per le operazioni di piccolo importo. In dettaglio, per ogni transazione effettuata su circuito PagoBancomat di importo inferiore o uguale a 10 euro, eseguita dal 1° ottobre al 30 giugno, Banco BPM rimborserà agli esercenti le commissioni. L’iniziativa sarà automaticamente attiva per tutti i punti di vendita, già clienti o che lo diventeranno nel periodo di validità della stessa, senza alcun limite di fatturato. Questa misura di sostegno, che rientra nell’ambito del “Protocollo d’intesa per la mitigazione, la maggiore comprensibilità e comparabilità dei costi di accettazione di strumenti di pagamento elettronici” promosso da ABI, APSP, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e FIPE”, segue l’iniziativa realizzata lo scorso biennio in collaborazione con Bancomat spa che prevedeva l’azzeramento delle commissioni a carico degli esercenti per pagamenti su POS fino a 4,99 euro. Sono in fase di valutazione ulteriori agevolazioni a favore dei clienti per i pagamenti con carte a valere su circuiti internazionali.