Borsa di studio della Ragghianti. Ecco la vincitrice e il suo progetto

È iniziato il periodo della borsa di studio dell’ottavo ciclo del bando post-dottorale della Fondazione Ragghianti, assegnata a Carolina Trupiano Kowalczyk, vincitrice con il progetto di ricerca “Il Settecento per Carlo Ludovico Ragghianti. Nuove esplorazioni critiche. Inedite corrispondenze con il mondo della connoisseurship veneziana”.

La commissione valutatrice delle candidature, costituita dal direttore Paolo Bolpagni e dai professori Sandra Lischi e Fabio Benzi, componenti del Comitato scientifico, ha premiato – fra le molte e qualificatissime candidature pervenute – il progetto di Carolina Trupiano Kowalczyk per il suo interesse scientifico, l’originalità e per le prospettive di sviluppo della ricerca, oltre che sulla base del curriculum della giovane studiosa e della padronanza dimostrata sul tema proposto. “Da Carolina Trupiano Kowalczyk – afferma Paolo Bolpagni – ci si aspetta l’elaborazione di nuovi e stimolanti spunti d’indagine critica e storiografica su un argomento non ancora ben indagato, a partire dall’interesse di Carlo Ludovico Ragghianti per l’arte del Settecento e dal suo legame con l’ambiente veneziano, per arrivare all’approccio critico dello studioso, che potrà essere sondato attraverso l’indagine delle innumerevoli fonti di studio conservate nell’archivio e nella fototeca della nostra Fondazione”.

Veneziana, specializzata in Storia della critica d’arte all’Università Ca’ Foscari sul disegno francese del Settecento, Carolina Trupiano Kowalczyk ha maturato varie esperienze formative. Il suo progetto di ricerca, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, terminerà il 31 maggio 2025 e sfocerà nella pubblicazione di un libro.