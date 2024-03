Boom di iscrizioni. Grandi riscontri all’Isi: "Un polo di riferimento"

Soddisfazione della dirigente scolastica Iolanda Bocci, insieme al docente vicario Alberto Giovannetti ed alla prof. Silvia Redini, per le nuove iscrizioni alle scuole superiori dell’ISI di Barga. I dati confermano i numeri dello scorso anno e per quanto riguarda l’ITT Ferrari di Borgo a Mozzano è stato ancora boom di iscritti, che porterà all’istituzione di una nuova prima per il prossimo anno. Ieri il punto della situazione riguardo alle domande di iscrizione pervenute per le varie scuole che compongono l’istituto, dall’alberghiero, ai licei (economico sociale, classico, scienze umane e linguistico) tutti presenti a Barga e l’Istituto tecnico tecnologico "Ferrari" di Borgo a Mozzano.

Le scuole che fanno registrare il maggior numero di iscrizioni alle prime sono l’ITT Ferrari di Borgo a Mozzano e l’Alberghiero di Barga, ma va forte anche il Liceo Economico e Sociale che ha sede a Barga e che in pochi anni prima ha accresciuto e poi consolidato le iscrizioni. Il tutto per un totale, per le prime classi, di 185 iscritti di cui ben 58 sono all’istituto tecnico Ferrari; 46 all’Istituto Alberghiero Pieroni (in questi giorni però potrebbero arrivare altre tre iscrizioni); 26 al Liceo Linguistico; poi 3 iscrizioni al Classico e 21 al Liceo economico sociale. Trend positivo anche per il Liceo Scienze Umane con 31 iscritti. "Siamo soddisfatti – commentano i tre – anche perché tutti sappiamo che l’andamento demografico è in decrescita e quindi l’aver confermato i numeri dello scorso anno ed in alcune scuole addirittura migliorato le iscrizioni ci fa guardare avanti con ottimismo, forti anche dei tanti progetti, delle tante collaborazioni, anche di respiro internazionale, che stiamo portando avanti con le nostre scuole. L’ISI Barga si conferma un polo di riferimento umanistico, tecnico, professionale Non solo, peraltro, per i ragazzi e le ragazze della valle del Serchio ma anche di altre zone di Lucca e Piana per quanto concerne in particolare l’ITT Ferrari e l’Istituto Alberghiero in particolare" Per quanto riguarda proprio l’ITT Ferrari, le prime saliranno come detto a tre".

"Molto ha contribuito a richiamare tanti ragazzi, anche l’istituzione dell’indirizzo di biotecnologie sanitarie; unica articolazione del genere in provincia dui Lucca. Sicuramente una buona scelta su cui puntare per arricchire l’offerta formativa in Valle del Serchio. E per quanto riguarda il futuro Liceo Made in Italy la scuola come si organizzerà? "Se ne riparlerà più avanti, ma ci adegueremo a quelle che sono le normative - concludono Bocci, Giovannetti e Redini - Il LES diverrà poi il Liceo del Made in Italy. E’ un cambiamento che non sta trovando per il momento tanti consensi tra il corpo docenti. Dispiace un po’ dover cambiare indirizzo, visto quanto stava prendendo campo questa scuola, ma ci adegueremo"