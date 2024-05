"Bonus idrico a Porcari: contributi per nuclei familiari in difficoltà fino a 20mila euro. Scadenza domande il 24 maggio"

Bonus idrico a Porcari per gli utenti in difficoltà. E’ riservato ai nuclei familiari residenti con Isee in corso di validità fino a 9530 euro, tetto che si alza a 20mila euro in presenza di quattro o più figli a carico. La misura fa affidamento sulle risorse destinate ai Comuni dall’Autorità idrica toscana (Ait). Ci sarà tempo fino al 24 maggio per protocollare la domanda. Avranno diritto al contributo sia i titolari diretti della fornitura domestica, sia gli abitanti di condomini con un unico contatore. Il bonus sarà liquidato agli utenti beneficiari direttamente in fattura da Acque Spa, anche qualora sussistano pregresse situazioni di morosità: la deduzione in bolletta sarà evidenziata dalla dicitura ‘bonus integrativo’. Potranno presentare domanda per l’agevolazione anche le persone che percepiscono reddito o pensione di cittadinanza. L’avviso pubblico e il modello della domanda possono essere scaricati dal sito del Comune.