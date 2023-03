Benessere e gioco per le giornate Fai

Cure termali e tavoli da gioco nella Bagni di Lucca dell’800: una combinazione di successo per il benessere e il divertimento. E’ questo il tema delle giornate FAI che si svolgono a Bagni di Lucca da questa mattina fino a domani, in concomitanza con quelle di Lucca. L’evento è stato promosso dal FAI con la collaborazione dell’amministrazione comunale, della Pro Loco e della Vicaria Val di Lima. Il programma, presentato dal capo delegazione del FAI di Lucca Lucilla Benvenuti, dal consigliere delegato alla cultura Agnese Benedetti e dal presidente della Pro Loco Valerio Ceccarelli, prevede, a partire dalle 10, visite guidate al Casinò Municipale e al Bagno Bernabò, a gruppi di 25 persone con contributo ad offerta libera. Nella sfarzosa sala dei Gigli del Casinò (1839) rivivrà la magia dei giochi storici come il Biribisso, la Faraona, la Torricella e la Roulette, a cura del maestro croupier Virgilio Contrucci e la partecipazione dei volontari in abito storico della Vicaria Val di Lima. L’altra visita avrà luogo al Bagno Bernabò, piccolo scrigno neoclassico voluto nel 1805 da Elisa Bonaparte Baiocchi, sorella di Napoleone e reggente del Principato di Lucca. "L’amministrazione comunale di Bagni di Lucca – ha commentato Benedetti – è sempre lieta di ospitare sul suo territorio gli eventi del Fai, che richiamano moltissime persone da tutta Italia a conoscere le meraviglie che lo contraddistinguono. Un ringraziamento particolare a tutti i volontari che daranno una mano in queste due giornate".

"Come capogruppo provinciale del Fai - ha dichiarato Benvenuti – sono entusiasta di tornare a Bagni di Lucca per valorizzare dei gioielli che ancora oggi ci raccontano la loro storia e quella di tutto il territorio".

Marco Nicoli