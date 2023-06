Ben 221 le persone arrestate e 2004 quelle denunciate

L’Arma dei Carabinieri ha continuato a reprimere i reati sul territorio contrastando ogni tipo di attività illecite e, in particolare, i fenomeni della violenza di genere, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori quali furti e rapine. Sono 221 le persone arrestate e 2004 quelle denunciate a piede libero, a fronte di 10.465 reati commessi in tutta la provincia. Numerosi interventi in casi di violenza di genere come maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, che hanno portato all’arresto di 7 persone, alla denuncia di 12 ed all’emissione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento.

La lotta al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare in prossimità di scuole, parchi pubblici e scali ferroviari, ha consentito di arrestare 48 persone e denunciarne 42 nonché sequestrare in totale circa 3 KG di sostanze stupefacenti in varie operazioni. Particolare attenzione al contrasto della microcriminalità e soprattutto ai reati predatori, principalmente furti e rapine. L’azione repressiva ha consentito di arrestare 45 persone e denunciarne 285.

Tra le attività principali si segnalano:  l’arresto di 5 persone nell’ambito dell’operazione Segnatempo, responsabili di rapina in concorso di orologi di pregio commessa in Forte dei Marmi il 27 marzo 2022;  l’arresto di 4 persone nell’ambito dell’operazione Formula 1, responsabili di rapina in concorso di orologio di pregio a danno del pilota di F1 Leclerc commessa in Viareggio il 18 aprile 2022; l’arresto di un uomo per la rapina a una farmacia durante la quale, con l’utilizzo di una siringa, si faceva consegnare l’incasso di 800 euro, a Viareggio il 24 settembre 2022;  l’arresto di un uomo che, sotto la minaccia di una pistola scacciacani, rapinava il supermercato Pam di Viareggio il 6 ottobre 2022; l’arresto di una persona e la denuncia di altre tre persone per furti con strappo di catenine in oro avvenuti in danno di avventori della discoteca Drop di Piano di Coreglia il 5 febbraio scorso.